Autodief ramt tijdens achtervolging politievoertuig met in Brugge gestolen auto

Dinsdag is in Brugge een Citroën Jumper - onbewaakt en met draaiende motor - gestolen. De diefstal werd onmiddellijk aangegeven. Dankzij het track- en tracesysteem van het voertuig kon de auto gevolgd worden. De wegpolitie Oost-Vlaanderen zette ter hoogte van Wetteren de achtervolging in, waarna het in Affligem tot een aanrijding kwam. Hierbij ramde de verdachte het politievoertuig. De politiemensen raakten lichtgewond. De verdachte vluchtte te voet verder, maar werd binnen de uitgezette perimeter aangeduid door bewoners en ingerekend. A.H., geboren in 1988, zal vermoedelijk woensdagnamiddag voor de onderzoeksrechter geleid worden.

(FJA)