Assisen: neef van slachtoffer Jean Hyde was een tijdje verdacht

Voorzitter Steven Van Overbeke merkte op dat de speurders heel nadrukkelijk in de richting van Pascal Hyde dachten. "Wij hadden inderdaad bedenkingen bij zijn verklaringen. Ons hoofddoel was natuurlijk ook om Jean Hyde terug te vinden", reageerde hoofdinspecteur Vlaeminck. Pascal Hyde verklaarde onder andere dat zijn oom had gewerkt als geheim agent. "Pascal had al naar de bank gebeld en naar kennissen in Groot-Brittannië, maar ook daar had niemand hem gezien."

In de eerste fase van het onderzoek voerde de Gentse politie huiszoekingen uit bij Jean Hyde en zijn naaste familie. "Alle kamers lagen helemaal volgestouwd, Jean Hyde had blijkbaar wel wat verzamelwoede. Er waren ook elf slaapkamers, daar waren we dus wel eventjes zoet mee." Pascal Hyde doorstond een test met de leugendetector en ook zijn alibi bleek te kloppen. Ook de andere huiszoekingen bij de familieleden van Hyde leverden niks op.

Het onderzoek kreeg een andere wending toen bleek dat Hyde op de dag van zijn verdwijning ook een treinticket naar Diksmuide had gekocht. Bovendien was hij vanuit Merkem gebeld door Christian Fobe, al kenden de speurders de juiste identiteit van de beschuldigde pas later. Pas in januari 2005 legde zijn adoptievader Matthieu Fobe uit hoe de vork precies in de steel zat.

Op 12 oktober 2004 was het slachtoffer niet opgedaagd op een afspraak met zijn bankdirecteur. Verder bankonderzoek wees uit dat hij in juni 2004 twee keer 5.000 euro afhaalde. Mogelijk was dat geld bestemd voor Christian Fobe, maar dat wordt door de beschuldigde ontkend.

De Gentse lokale politie organiseerde ook een hele reeks zoekacties naar de vermiste Jean Hyde. Daarbij werden heel wat graafwerken uitgevoerd en werd zelfs een helikopter ingezet. Het dossier werd uiteindelijk overgeheveld naar de federale politie van Veurne, die al belast waren met het onderzoek naar de moord op André Den Baes.

