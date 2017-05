Apotheker getuigt na gewapende overval in Ieper

Apotheker-titularis Benedicte Ameloot stond op het moment van de feiten achter de balie. "Het was rond sluitingstijd en ik was bezig met een klant", vertelt Benedicte. "Plots kwamen er twee mannen binnen. Meteen trokken ze elk een bivakmuts aan en sprongen ze opzij. Ik had het nauwelijks gemerkt omdat ik bezig was, maar ineens stonden ze naast mij. Ze hadden allebei een pistool en maakten zonder iets te zeggen, maar met gebaren duidelijk dat ze de inhoud van de kassa wilden. Ik zag ook dat ze allebei handschoenen aan hadden. Voor de rest kon ik niet veel zien. Het ging om gewone mannen: niet te groot, niet te klein, niet te dik... Aangezien ze niets gezegd hebben, weet ik ook niet welke taal ze spraken. Geweld hebben ze evenwel niet gebruikt. Ik ben ongedeerd."

Daders waren nerveus

Benedicte nam geen risico en opende de kassa voor de overvallers. "Ze graaiden snel al het briefjesgeld mee. Het kleingeld lieten ze liggen. Ze keken nog even rond of er nog een andere kassa was, maar toen zijn ze weggevlucht. Van zodra ze buiten waren, deden ze hun bivakmutsen af en liepen ze te voet weg via een klein straatje. Het ging allemaal heel snel. Wellicht had ik geluk dat er nog twee klanten in de apotheek waren, anders hadden ze misschien meer tijd genomen om meer buit te maken. Ik zag wel dat ze heel nerveus waren, dus ik vermoed dat het niet om professionals ging. De buit die ze maakten, viel al bij al wel mee. Tegenwoordig betalen veel mensen met de bankkaart, dus zo veel cash geld zat er niet in de kassa. Maar het is wel schrikken om op klaarlichte dag twee wapens op je gericht te krijgen. Ik ben er nog niet helemaal van bekomen. Het was dan ook de eerste keer dat we zoiets meemaakten. We zijn wel van plan om in de toekomst meer veiligheidsmaatregelen te nemen."

Buurtonderzoek

Vrijdag was de apotheek gewoon weer open. Voorlopig is er nog geen spoor naar de daders. De politie deed wel een buurtonderzoek. "Ze vluchtten te voet weg, maar voorlopig weten we nog niet of er ergens een vluchtauto hen stond op te wachten." Aangezien het om een gewapende overval ging, neemt de federale gerechtelijke politie het onderzoek over van de politiezone Arro Ieper. "Het parket heeft de opdracht gegeven aan het labo om ter plaatse te gaan. Er wordt een buurtonderzoek bevolen en de camerabeelden zullen bekeken worden", klinkt het bij het Ieperse parket. (TOGH)