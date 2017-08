Amper incidenten op Alcatraz, slechts één klacht van geluidsoverlast

Afgelopen weekend vond aan de Lange Munte in Kortrijk het druk bezochte Alcatraz Hard Rock & Metal Festival plaats. Met 25.000 bezoekers over drie dagen - zondag ruim 10.000 - klokte de organisatie af op een nieuw record. De politiezone Vlas spreekt van een vlotte ordedienst en had amper problemen.