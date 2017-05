Alleenstaande mama krijgt gestolen bakfiets terug... zonder bak

De gestolen bakfiets van een alleenstaande mama uit Brugge is terecht. De dief heeft die echter lelijk toegetakeld. "De bak is er af en de pekkel hebben ze er af gekraakt", zegt de mama in kwestie. "Hij is voorlopig dan ook onbruikbaar."

De gele bakfiets van de 38-jarige Brugse werd vorige week van voor haar deur gestolen. De vrouw lag toen een week in het ziekenhuis. Maar toen ze thuis kwam, wachtte haar een onaangename verrassing. Haar bakfiets - het enige vervoermiddel voor haar en haar zoontje - bleek verdwenen. Een dief had het slot waarmee die aan de gevel was vastgemaakt doorgesneden en ging er met de fiets vandoor.

Zaterdagmorgen kreeg de alleenstaande moeder een telefoontje van de politie. Haar bakfiets was in Assebroek tegen een gevel terug gevonden. Alleen was die niet meer in de staat waarin ze hem laatst had gezien. "De bak is er helemaal af en ook de pekkel is kapot", zegt ze. "Bovendien zat er een ander slot op. Dat hebben we dus moeten open breken."

De moeder heeft haar bakfiets dan wel terug, ze blijft nog steeds in de rats zitten. Door de vandalenstreek kan haar zoontje namelijk niet zomaar meer mee in de bakfiets. "En geld om die te laten herstellen heb ik momenteel helaas niet", zegt ze. "Een nieuwe bak zou al snel meer dan 200 euro kosten. Maar goed, ik ben blij dat ik de fiets terug heb. Al is die nu even onbruikbaar."

