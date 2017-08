Alexander D. bekent de vier moorden op zijn ex-liefje, haar grootouders en fotograaf

Vorige week dinsdagavond werden Mailys en haar grootouders in koelen bloede vermoord in Moere. Meteen was Alexander D., het ex-liefje van het meisje, de grote verdachte. Een dag later werd hij opgepakt in de Delhaize in Oostende. Het moordwapen stak nog in zijn rugzak. Enkele dagen later werd hij ook gelinkt aan de moord op de 39-jarige fotograaf Jeroen Verstraete uit Sint-Amandsberg. Mailys had namelijk verschillende keren geposeerd voor hem. Aanvankelijk ontkende Alexander D. uit Varsenare de moorden, maar uiteindelijk ging hij toch door de knieën.

Spijt

Advocate Amélie Van Belleghem heeft maandag bevestigd dat haar cliënt bekend heeft. "Mijn cliënt werd gisteren op zijn verzoek herverhoord", klinkt het in een persverklaring. "Hij heeft hierbij bevestigd dat hij de dader is van de feiten in Gistel. Daarnaast heeft hij eveneens spontane verklaringen afgelegd betreffende de feiten in Sint-Amandsberg. Ook hier heeft hij bevestigd de dader te zijn. Deze feiten zijn inderdaad volstrekt aan elkaar gelieerd aangezien het motief voor de feiten in Sint-Amandsberg bij Mailys te vinden valt. Mijn cliënt wenst absoluut ook mee te delen de feiten ten nadele van Maïlys en haar grootouders bijzonder jammer te vinden en dat hij wou dat alles anders was verlopen. Hij uit hieromtrent zijn oprechte spijt. Mijn cliënt zal verder zijn volle medewerking verlenen aan het onderzoek, zodat er voor iedereen snel duidelijkheid komt."

De Brugse raadkamer beslist dinsdag over de verdere aanhouding van de verdachte. Naar alle waarschijnlijkheid zal het dossier van de moord in Sint-Amandsberg samengevoegd worden met de drie andere moorden.