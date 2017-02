Albanese cokedealer riskeert vijf jaar jaar cel in Brugse rechtbank

Bledar K. liep in de zomer van 2015 in het centrum van Brugge tegen de lamp. Op het moment van zijn arrestatie had hij 24 briefjes van 50 euro en 0,7 gram cocaïne op zak. Volgens een afnemer dealde de Albanees op dat ogenblik al 2,5 jaar in de Brugse binnenstad. Het openbaar ministerie is van oordeel dat K. dagelijks 25 pakketjes van 0,7 gram coke verkocht. In totaal zou dat een omzet van 1.150.000 euro betekenen.

De verdediging merkte op dat de Albanees pas in het najaar van 2014 naar België kwam. Het dealen zou dus hoogstens een dik half jaar geduurd hebben. "De berekening van meneer de procureur is ronduit absurd. Waar zit dat miljoen euro dan? Denkt u misschien dat hij half Albanië opgekocht heeft?", aldus meester Nadia Lorenzetti.

Daarnaast benadrukte de advocate dat haar cliënt slechts een kleine garnaal was, die oprecht spijt heeft van zijn daden. Op het proces tegen een grote Albanese drugsbende kreeg hij in december 18 maanden effectieve celstraf. Meester Lorenzetti vroeg om hem als bijkomende bestraffing hoogstens een straf met uitstel op te leggen.

De rechter doet uitspraak op 9 maart.

