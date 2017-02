Al acht getuigen geïdentificeerd in moordzaak Sofie Muylle

In de zaak van de moord op Sofie Muylle (27) in Knokke heeft de politie al acht van de elf getuigen kunnen identificeren dankzij tips na het opsporingsprogramma Faroek. Alle informatie over de mannen met blauwe jas en over de sjaal van Sofie blijven welkom.