Afghaan bekent betasting minderjarige net voor test met leugendetector

De 35-jarige Afghaan zit sinds begin deze week in de cel. Hij betastte in juli een 11-jarig jongetje in het restaurant Commodore op de Blankenbergse Zeedijk. De man werkte daar toen als medewerker en zou de toiletten aan het poetsen zijn geweest. Toen het jongetje daar binnenkwam, zag hij zijn kans en greep hij tussen de benen van het kind.

De politie kwam tussenbeide, maar de man ontkende aanvankelijk alle beschuldigingen. Tot hij eerder deze week aan een leugendetector onderworpen zou worden. Bij het zien van de apparatuur werd hij al zenuwachtig. Nog voor hij de test onderging, ging hij dan ook al over tot bekentenissen. Hij verklaarde dat hij zelf niet goed weet waarom hij de feiten pleegde. De man verblijft al vijf jaar in ons land en heeft in zijn thuisland nog een vrouw.

Hij werd eerder deze week voor de Brugse onderzoeksrechter geleid. Die besloot om hem aan te houden. Hij zal eerstdaags voor de raadkamer moeten komen. Die zal dan beslissen of hij langer in de cel blijft of niet. "Het onderzoek op zich is zo goed als afgerond", zegt zijn advocaat Maxime Van Winkel. "Hij zal zich dus binnenkort voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Wij zullen zijn verdediging gepast voeren."

In het restaurant Commodore zelf reageerde men verrast op de beschuldigingen, maar de medewerker werd wel onmiddellijk aan de deur gezet. "Dat was in onze ogen nochtans geen slechte man", zegt de verantwoordelijke. "Wij hadden echt nooit gedacht dat hij tot zoiets in staat zou kunnen zijn. Van zodra we het vernamen, hebben we wel besloten om hem te ontslaan."

