Advocaten André Gyselbrecht betwisten bevoegdheid rechtbank

"Assisen is de natuurlijke rechter om over deze zaak te oordelen", aldus meester Filip D'Hont. De verdediging wierp dat argument ook op voor de Gentse KI. "Maar die heeft de hete aardappel naar u doorgeschoven. Het is aan uw zetel om daar preliminair over te oordelen." Volgens meester D'Hont stelt zich een probleem van gelijkheid, aangezien in andere regio's wel nog zaken naar assisen worden verwezen. Assisen biedt ruimere garanties binnen de procedure, onder andere bij het oproepen van getuigen. "De praktische problemen die we hier vandaag hebben, waren daar wel netjes geregeld."

De verdediging ziet de Potpourri II als een omzeiling van de grondwet. "Dat zorgt minstens voor een ernstig probleem met betrekking tot de grondwettelijkheid van dit proces. Dat hangt als een molensteen rond deze procedure."

De maximumstraf voor gecorrectionaliseerde moorden is bepaald op 40 jaar cel. Die wet is echter nog niet van toepassing op de feiten die voordien werden gepleegd. Over die maximumstraf bestaan verschillende visies: 40, 30 of 20 jaar cel. "Het is toch het eerste recht van een beklaagde om zoiets te weten. Het is trouwens ook de eerste vraag die je telkens als advocaat krijgt." Volgens meester D'Hont is 20 jaar de maximumstraf. "De discussie is misschien wel boeiend, maar het gaat hier over mensenlevens. Als de rechtbank ons standpunt hierover niet volgt, zou ik daarover graag hebben dat er een vonnis over komt."

(BELGA)