Advocaten André Gyselbrecht betwisten bevoegdheid rechtbank

Rik Demeyer, die is aangesteld als nieuwe voogd ad hoc voor de kinderen van Stijn Saelens (34) en Elisabeth Gyselbrecht, is donderdagvoormiddag aangekomen op het proces over de kasteelmoord. Het proces is daardoor kunnen hervatten, maar de advocaten van André Gyselbrecht hebben wel de bevoegdheid van de correctionele rechtbank betwist.