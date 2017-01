Advocaat: "Leuk dat hof zich niet onder druk laat zetten door enkele mensen uit de straat"

"In hoofde van alle verdachten zijn verzachtende omstandigheden aanvaard, met name de afwezigheid van een vroeger criminele straf", zegt advocaat Jan Leysen, die optreedt namens de familie Saelens. "Het is leuk als men ziet dat het hof (de kamer van inbeschuldigingstelling, red.) de wet toepast en zich niet onder druk laat zetten doo...