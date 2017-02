Aantal woninginbraken in Het Houtsche is gehalveerd in twee jaar tijd

"Cijfers waar wij uiteraard tevreden mee zijn", zegt woordvoerster Lien Vermeersch. "Het toont aan dat we het fenomeen goed aan het aanpakken zijn. Maar inbraken blijven wat ons betreft de eerste prioriteit en zullen ook de nodige aandacht blijven krijgen."

Bij de politiezone kloppen ze zichzelf terecht op de borst. Want wat het aantal inbraken betreft, was Het Houtsche traditioneel een van de mindere leerlingen van de klas. Het feit dat elke gemeente in de zone over een op- en afrit van een autosnelweg beschikt, maakte het een uitgelezen plek voor rondtrekkende dadergroepen om toe te slaan.

Het aantal inbraken naar beneden brengen is dan ook al even de absolute prioriteit van de zone. De cijfers van het afgelopen jaar tonen alvast aan dat ze aardig in hun opzet aan het slagen zijn. In 2014 werden nog 147 woninginbraken genoteerd. Met het aantal mislukte pogingen erbij kwam de teller op 269 te staan. Maar amper twee jaar later zijn die cijfers gehalveerd. In 2016 werd er in 73 woningen ingebroken. Als daar dan weer de mislukte pogingen bij gerekend worden staat de teller op 134. De globale daling is spectaculair, maar vooral in Beernem is die heel opvallend. Daar werden in 2014 nog 104 feiten geregistreerd. Terwijl er dat in 2016 nog amper 36 waren.

Maar niet alleen in woningen werd aanzienlijk minder ingebroken. Ook bedrijven en handelszaken in de zone kregen minder inbrekers over de vloer. Daar valt een daling van 54 in 2014 naar 39 in 2016 te noteren. "Daar heeft het initiatief van de WhatsApp-groepen zeker mee te maken", aldus Vermeersch. "Op die manier kunnen bedrijfsleiders en lokale handelaars elkaar op de hoogte houden van verdachte handelingen."

Het succes van de afgelopen jaren heeft volgens de woordvoerster echter ook nog met andere initiatieven te maken. "Wij zetten heel hard in op preventie. Afgelopen jaar kwamen er weer zestien nieuwe preventie-adviseurs bij. Zij gaan vaak bij mensen op huisbezoek om hen op de inbraakgevoelige plaatsen in huis te wijzen. Er komen steeds meer aanvragen voor dergelijke bezoeken", aldus Vermeersch. "Maar uiteraard wierpen ook de vele gerichte patrouilles en anti-inbraakacties hun vruchten af."

Opvallend is ook dat niet alleen het aantal inbraken gevoelig daalde, maar dat ook het aantal opgeloste feiten de hoogte in ging. In 2016 kon de politie de identiteit van de verdachte in 299 zaken achterhalen. In bijna de helft van de gevallen gebeurde dat dankzij de camera's met nummerplaatherkenning die her en der in de zone opgesteld staan.

