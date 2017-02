Aantal fietsdiefstallen in Oostende daalt niet, lokfietsen blijven onaangeroerd

In de eerste helft van 2016 werden 261 aangiftes gedaan, tegenover 251 aangiftes in de eerste helft van 2015. Groen-fractieleider Wouter De Vriendt: "Het aantal fietsdiefstallen in Oostende moet absoluut dalen. Mensen moeten weten dat ze hun fiets in Oostende in veilige omstandigheden kunnen achterlaten. Veel meer veilige en overdekte fietsenstallingen zijn voor Groen een prioriteit, want daar is in onze stad een groot tekort van. Wij willen van Oostende een fietsvriendelijke stad maken."

Lokfietsen geen succes

In het voorjaar 2016 kondigde het stadsbestuur tal van maatregelen aan. Een van de nieuwe initiatieven was het plaatsen van lokfietsen in fietsenstallingen. Tot nu toe werd geen enkele lokfiets gestolen. "Dat is jammer", zegt De Vriendt, "omdat we zo fietsdieven zouden kunnen betrappen. De vraag is of het verstandig was om te communiceren dat de lokfietsen eruit zien als gewone fietsen die normaal gesloten zijn. Beter ware geweest om potentiële dieven in het ongewisse te laten over hoe een lokfiets eruitziet, maar wel er één te plaatsen in elke grote fietsenstalling in Oostende met een duidelijke verwittiging dat in de betrokken fietsenstalling minstens één lokfiets staat. Op die manier weet de dief welk risico hij loopt en is het ontradingseffect groter."

Scan in fietsenstalling

"Positief is dat fietsenstallingen binnenkort gescand zullen worden op gestolen fietsen. Dat kan door de fietsen te labelen met een barcode in plaats van te graveren. Dat in 2016 maar liefst 2.857 fietsen gemarkeerd werden, toont aan dat de mensen zelf duidelijk de behoefte hebben om zich tegen fietsdiefstal te wapenen", vindt Wouter De Vriendt. "Nu is het aan het stadsbestuur om hen daarbij optimaal te helpen."

Groen wil daarom méér veilige, overdekte fietsenstallingen met beugels. In de winkelstraten, aan het Wapenplein of op andere pleinen, bij supermarkten, aan jeugdhuizen, in de uitgaansbuurt, maar ook aan bus- en tramhaltes. "Het comfort en de veiligheid van de fietser moeten voorop staan als we de mensen meer uit de auto en op de fiets willen krijgen", besluit Wouter De Vriendt.

(FJA)