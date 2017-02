Aangeslagen eigenares: "Wie heeft mijn haan de kop ingeslagen?"

Het dier werd meer dan vermoedelijk de kop in geslagen. "En dat terwijl er net vandaag iemand hem zou komen halen", zegt ze. "Ik vond dat hij te veel kraaide en wilde niet dat de buren daar last van hadden."

Toen Marjolijn haar haan gistermorgen niet hoorde, vond ze dat al verdacht. Ze ging naar het kippenhok kijken en vond het dier er dood. "Zijn kop was duidelijk ingeslagen", zegt ze. "Zeker niet het werk van een roofdier. Er was geen bloed en de andere kip in het hok leefde nog. Vossen bijten normaal alle dieren in een ren dood. Maar mijn haan werd helemaal niet dood gebeten. Bovendien zaten ze door de ophokplicht nog beter afgeschermd dan anders."

In het gras en de aarde van de aanpalende weide vond Marjolijn voetstappen. En dat vindt ze verdacht. "Want daar komt normaal geen mens", zegt ze. "Iemand moet dan ook naar het hok gestapt zijn om mijn haan van kant te maken."

Chip en Dale

Marjolijn is echt niet goed van het voorval. Haar kip blijft nu alleen achter. "Ze heetten Chip en Dale", zegt ze. "Maar nu blijft enkel Chip achter. En dat klinkt niet meer zo mooi natuurlijk."

Wellicht was een buurtbewoner het gekraai van de haan beu. Maar Marjolijn had al een oplossing gevonden voor haar luidruchtige haan. "Hij kraaide wel veel. Ikzelf had daar geen last van, maar ik wilde geen problemen met de buren. Daarom zou iemand hem komen halen. Want nu de dagen langer worden, zou hij alleen maar meer en langer kraaien. En dat wilde ik de buurt niet aandoen. Helaas zal hij nu nooit meer kunnen kraaien natuurlijk."

(TLG)