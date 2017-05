62-jarige man bracht zijn vriendin met geweld om het leven in centrum Kortrijk

Maandag bevestigde het parket dat er een gerechtelijk onderzoek loopt. In de nacht van 27 op 28 mei deed een man omstreeks middernacht aangifte bij de politiediensten, waarbij hij meldde dat hij een vriendin had omgebracht. De politiediensten van de politiezone Vlas startten onmiddellijk een onderzoek en het slachtoffer werd levenloos aangetroffen in haar appartement.

Uit de eerste vaststellingen van de wetsdokter blijkt dat het slachtoffer, een 56-jarige vrouw, met geweld om het leven werd gebracht. Het parket en de onderzoeksrechter kwamen ter plaatse, samen met het labo en het afstappingsteam van de federale gerechtelijke politie.

De verdachte is een man van 62 jaar die, volgens zijn verklaring, al jarenlang een vriendschappelijke relatie had met het slachtoffer. De verdachte werd gearresteerd en aangehouden door de onderzoeksrechter wegens moord.