37 maanden cel voor mensensmokkelaar die auto stuurloos liet voortrijden in Oostkamp

Woensdagavond 12 oktober rond 22.30 uur kregen twee inspecteurs van de wegpolitie langs de E40 tussen Jabbeke en Loppem een verdachte Volkswagen Sharan in de gaten. Het voertuig was duidelijk zwaar geladen met heel wat passagiers, waarop de politie de wagen besloot te volgen. De bestuurder had de wegpolitie opgemerkt en verliet de snelweg in Oostkamp.

"Jongen is zelf een slachtoffer"

Op een kruispunt kroop de bestuurder naar achter om zich tussen de vluchtelingen te mengen. Het voertuig liet hij dus stuurloos verder rijden. De 'spookauto' dwarste de rijbaan, botste tegen de rand van het trottoir en kwam tenslotte in het midden van de weg tot stilstand. "De chauffeur zat op dat moment in de koffer, bovenop vijf andere mensen. Dankzij zijn herkenbare berenmuts kon de politie hem identificeren", aldus procureur Frank Demeester.

Vrij snel ging A.S. over tot bekentenissen. "Die jongen is eigenlijk zelf een slachtoffer van mensensmokkelaars. Optreden als chauffeur was een manier om voor zijn eigen overtocht naar Engeland te betalen", aldus meester Nadia Lorenzetti. De verdediging vroeg om een mildere gevangenisstraf met uitstel.

