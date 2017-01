30 maanden met uitstel voor 26-jarige dealer uit Damme

De naam van Kenneth D. dook op als afnemer in een ander drugsdossier. Onderzoek van zijn gsm wees uit dat hij zelf ook op grote schaal cannabis dealde. De verdachte kocht van juli 2015 tot en met januari 2016 maandelijks 750 gram cannabis. Daarvan was telkens ongeveer 50 gram voor eigen gebruik. In zijn woning werden ook tien cannabisplanten aangetroffen. Hij gaf ook toe dat hij eerder al eens zeven plantjes had geoogst.

Zonder advocaat

De procureur vorderde op de vorige zitting drie jaar effectieve gevangenisstraf en een verbeurdverklaring van 34.000 euro. De beklaagde nam geen advocaat onder de arm en had zich duidelijk niet aan een dergelijke vordering verwacht. "Ik had niet gedacht dat een advocaat nodig zou zijn. Volgens de politie ging ik daarvoor toch een geldboete krijgen."

De jongeman vroeg met succes om een voorwaardelijke straf. De verbeurdverklaring werd herleid tot 5.500 euro.

(Belga)