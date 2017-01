30 maanden cel voor verkrachting schoonmoeder na verjaardagsfeestje van zoontje

D.H. hield vol dat ze na een verjaardagsfeestje met onderlinge toestemming seks hadden. "Ze heeft nooit stop gezegd", zei de beklaagde op de zitting.

Op 11 november 2012 vierde de familie de vierde verjaardag van het oudste zoontje van de beklaagde. Na het feestje bracht D.H. (48) zijn schoonmoeder N.M. (47) aar huis. Volgens de beklaagde zou een afscheidskus uit de hand zijn gelopen. Zijn schoonmoeder legde echter zes dagen later klacht neer.

"Mijn cliënte heeft duidelijk gezegd dat hij moest stoppen, maar ze was helemaal verstijfd van de schrik waardoor ze zich niet meer kon verweren", pleitte haar advocaat. De burgerlijke partij vroeg een schadevergoeding van 10.500 euro.

D.H. verklaarde dat hij door die afscheidskus opgewonden geraakte. Op dat moment was zijn vrouw zwanger en had hij al enkele maanden geen seks meer gehad. "Ik heb er ook moeite mee om dat te begrijpen, ik heb zelf ook een schoonmoeder. Maar er is onvoldoende bewijs van een verkrachting", pleitte de verdediging.

Meester Leliaert vroeg ook om geen rekening te houden met de polygraaftest, waaruit zou moeten blijken dat D.H. leugenachtig was. Daarnaast verklaarde het slachtoffer dat haar schoonzoon erg ruw te werk ging. "De testen zijn nochtans duidelijk: er is geen enkel letsel vastgesteld", aldus meester Leliaert.

(BELGA)