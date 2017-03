24-jarige Wevelgemse aangehouden omdat ze hulp bood bij voorbereiding aanslag

De vrouw is in verdenking gesteld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Het federaal parket wil geen verdere commentaar kwijt over het onderzoek, maar specifieert wel dat het dossier losstaat van de dossiers rond de aanslagen in Parijs en Brussel.

De vrouw, Molly B., werd in de nacht van 7 op 8 maart opgepakt door de federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen, in een terrorismeonderzoek dat geleid wordt door een West-Vlaamse onderzoeksrechter. De politie hield toen ook een huiszoeking bij de vrouw, maar kon daar geen wapens of explosieven aantreffen.

"Het onderzoek levert aanwijzingen op dat de vrouw hulp heeft verleend aan personen die de intentie hadden een aanslag te plegen in Europa", zegt het federaal parket. "De onderzoeksrechter heeft beslist om de vrouw onder aanhoudingsbevel te plaatsen. Zij werd in verdenking gesteld van deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie."

(Belga)