Ardooie overweegt aankoop camera tegen zwerfvuil

Daarbij legde de burgemeester uit dat de regelgeving rond de gasboetes nog niet op punt geraakte in de politieraad van de zone. Er zijn evenwel al gasboetes uitgeschreven en geïnd, aldus de secretaris. "Op de politieraad werd ook beslist dat er budget werd vrijgemaakt voor de aankoop van een camera om sluikstorters te betrappen, die wij ook mogen gebruiken", aldus burgemeester Karlos Callens. "Het is Tielt die deze aankoopt, met subsidie, maar ook wij kunnen erover beschikken. Laat er trouwens geen misverstanden over bestaan: een mobiele camera plaatsen kan je niet zomaar doen. Er zijn niet alleen een hele reeks praktische gevolgen, gaande van makkelijk te verplaatsen tot een locatie om de computer aan te sluiten, maar er moet ook aan enorm veel andere voorwaarden voldoen worden. aar als blijkt dat die camera goed werkt én nuttig is, dan overwegen we zelf een aankoop. Dat zijn we zelfs al overeengekomen met IVIO."

Veerle Dejaeghere (SamenPlus) vroeg dan weer of het afval van de lenteschoonmaak niet tentoongesteld kan worden om de mensen te sensibiliseren. De burgemeester zag daar weinig nut in. Kurt Eeckhout (N-VA) pleitte dan weer voor meer repressie en meer innen van boetes. (BVB)