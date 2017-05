Thalisa Manata: "Ik post geen enkele foto op sociale media zonder goedkeuring van mijn vriendinnen"

De 20-jarige Thalisa Manata woont in de Brugse deelgemeente Sint-Michiels. De Brugse met Congolese roots werkt als kamermeisje in hotel Van Der Valk in Oostkamp. In haar vrije tijd gaat ze fitnessen en dansen. "Maar ik probeer ook zo veel mogelijk tijd te maken voor vrienden en familie, want dat vind ik heel belangrijk", zegt ze.

