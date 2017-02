Stéphanie Verkain: "Iedereen is prachtig op zijn eigen manier"

Stéphanie - Stéétje voor de vrienden - Verkain (21) is afkomstig van Oostende, maar woont sinds kort in Roeselare. Ze werkt als opvoedster in De Waaiberg in Gits. In haar vrije tijd danst ze bij Innermotion in Torhout, gaat ze uit in discotheek Place2Party, doet ze aan lenigheidstraining, poseert ze voor fotoshoots en houdt ze zich bezig op de sociale media. Stéphanie is trouwens finaliste in de ...