Margriet Hermans: "West-Vlamingen kiezen heel vaak voor West-Vlamingen"

We denken van niet, maar heeft u West-Vlaamse roots?

"Neen, absoluut niet. Ik denk zelfs dat mijn roots eerder bij de noorderburen te zoeken zijn. Maar ik ben wel getrouwd met een West-Vlaming. Frank en ik zijn getrouwd in 2000, maar we kennen elkaar al langer. Hij komt uit Brugge en we hebben elkaar leren kennen dankzij de showbizz. Hij volgde me al een tijdje en bracht op op een keer bloemen mee. Wat later vroeg ik of ik iets wilde gaan eten en het klikte eigenlijk vrij snel."

"Of er geen taalprobleem was? (Lacht) Neen, maar ik kan wel nog altijd geen West-Vlaams spreken. Als ik het probeer, lacht mijn man me uit. Maar ik begrijp het intussen wel, of toch Brugs. Want het ene West-Vlaams is nog het andere niet. Als ik dan bijvoorbeeld Flip Kowlier hoor, dan moet Frank soms vertalen. Dan herhaalt hij alles nog eens traag en dan lukt het."

Wat zijn volgens u de grote troeven van de West-Vlamingen?

"Wat mij heel erg opvalt is jullie samenhorigheidsgevoel. Ze moeten nog maar een vleugje West-Vlaams ontdekken, of er wordt meteen overschakeld. Ook als ik op stap ben met mijn echtgenoot valt dat op. 'Joen echtgenoot is precies nie van Turnhout hé', hoor ik dan. En hop, naar 't West-Vlaams."

"Een tweede grote positieve punt is dat West-Vlamingen elkaar altijd steunen. Ook professioneel bijvoorbeeld, bij samenwerkingen of in het beroepsleven. West-Vlamingen kiezen heel vaak voor West-Vlamingen. Ze zijn ook geweldig ambitieus en heel slim. En ze trekken overal naartoe. Limburgers, en bijvoorbeeld ook mensen uit de Kempen, zijn meer honkvast, blijven meer op hun vaste stek. West-Vlamingen zwermen overal uit."

Wat is uw favoriete plek in West-Vlaanderen?

"We gaan regelmatig naar Brugge omdat Franks zus en broers daar nog wonen, en veel van zijn vrienden ook. En Brugge is natuurlijk wel de mooiste stad. En daarnaast? Iedereen trekt altijd naar zee, maar ik heb het persoonlijk wel voor de polderstreek en die dorpjes daar. Lissewege, Damme,... noem maar op. Da's dan puur genieten. Lekker eten, want je hebt er heel veel goeie restaurantjes, en dan een wandelingetje maken. Of fietsen, maar dat gebeurt minder, want Frank fietst niet zo graag."

"Of ik nog iets heb met de zee gezien m'n geschiedenis? Natuurlijk wel. Middelkerke is en blijft mijn 'geboorteplek', daar is mijn carrière indertijd begonnen met 'Margriet aan zee'. Ik heb er nog affiniteit mee en volg het er nog. Alleen gebeurt er tegenwoordig niet zo veel meer. En als er iets georganiseerd wordt, dan is het vaak van korte duur. Dat vind ik wel jammer. Ik heb er natuurlijk ook nog mijn contacten hé. Ik belde onlangs nog naar Jean-Marie (Dedecker, fv) en de burgemeester om te horen hoe dat nu zit met dat casino. Je ziet, ik volg het nog hé."