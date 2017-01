Manon de Bart: "Mannelijke voetballers zijn even ijdel als vrouwelijke"

Manon de Bart (24) woont in Adegem, een deelgemeente van Maldegem net over de provinciegrens. Voetballen doet Manon wel in West-Vlaanderen. In het verleden bij de Cerkelladies, dit jaar bij SKV Zwevezele. Een andere hobby is snowboarden. Werken doet Manon in Sint-Kruis (Brugge) als HR- en sportpromotor bij Amitabha.

