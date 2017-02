Maarten Breckx: "West-Vlaanderen staat voor mij gelijk met tot rust komen"

In deze rubriek geven we bij KW een forum aan bekende niét-West-Vlamingen die mogen uitleggen of ze toch niet een béétje West-Vlaams zijn en wat ze zo straf vinden aan ons en onze provincie. En occasioneel bieden we die unieke kans zélfs aan sportjournalisten. Zo laten we deze week VTM-sportanker Maarten Breckx aan het woord.