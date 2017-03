KLEUTER-KLASSE Peuters van De Zeeboon dankzij KW goedgemutst in de klas!

De peuters van Vrije basisschool De Zeeboon in De Haan gebruikten de kranten om papier-maché te maken en zo mutsen te knutselen. "Onze klas is nieuw sinds dit schooljaar", vertelt juf Francesca, die samen met juf Els de peuters onder haar hoede heeft. "De voorbije jaren zaten de peuters samen met de eerste kleuters in één klas, maar sinds dit schooljaar hebben wij een klas waar de peuters op hun eigen tempo gewoon kunnen raken aan het schoolgebeuren. Een aparte peuterklas biedt meer rust aan de peuters en zorgt ervoor dat de juf meer aan de noden van de peuters kan voldoen. We kunnen de peuters ook de kans geven om even in een hoekje te rusten/slapen als het even wat moeilijk wordt."

En als ze goed uitgerust zijn, dan is er duidelijk energie en creativiteit zat om iets moois te maken van en met Krant van West-Vlaanderen!