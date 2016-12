KLEUTER-KLASSE: Mieterse mijters van de kleuters van 't Voelsprietje in Veurne

Beste,

Een tijdje geleden las ik uw oproep om een foto te nemen van een kleuterklas met een 'knutselwerkje' met de Krant van West-Vlaanderen. Bij deze zijn dit enkele foto's. De Sint kwam op bezoek in de tweede kleuterklas van VBS Annuntiata, 't Voelsprietje in Veurne. We vouwden elk een heuse mijter met een pagina uit de krant!

Groetjes,

Juf Veroniek Pylyser

