KLEUTER-KLASSE: de Belgische Buren van Nieuwpoort

In de derde kleuterklas werkten we rond het thema : onze buurlanden van België. Frankrijk was het land die het meeste aansprak om met krantenpapier te werken. De kleuters knutselden de eiffeltoren, accordeons, hun kledij en de vensterversiering. Alle kenmerken en eigenschappen van Frankrijk werden besproken en waargenomen op prenten en via youtube. Montmartre, de Moulin Rouge, de lavendel, de typische kledij, de kunstenaars op het pleintje, jeu de boules.... alles kwam aan bod. Het werd een reuze apotheose namiddag vol muziek en kunstenaars op het Montmartre plein. Het prachtige ervaring voor iedereen.

Juf Marina Dossaer van de derde kleuterklas, GBS De Pagaaier in Nieuwpoort.