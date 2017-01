Kathleen Cools over West-Vlamingen: "'Geslotenheid' verbergt dikwijls schitterende droge humor"

Ook in 2017 wil KW.be zich sociaal en begripvol opstellen en zodoende gaan we ook dit jaar elke week minstens één keer een platform bieden aan de soms wat achtergestelde bekende Vlamingen: de niét-West-Vlaming. Als eerste voor dit jaar laten we Canvascoryfee Kathleen Cools aan het woord. Zij heeft een grote liefde voor West-Vlamingen in 't algemeen... en voor ééntje in 't bijzonder.