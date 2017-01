Johan Verminnen: "Oostende, dat is Brussel met haar voeten in het water"

Weinig mensen meer Brusseleir dan Johan Verminnen, de zanger van 'Laat me nu toch niet alleen', 'Mooie dagen' en 'In de rue des bouchers'. Maar dat belet ons niet de man deze week enkele vraagjes over West-Vlaanderen voor te leggen. En wat blijkt? Johan Verminnen heeft toch iets met onze provincie!