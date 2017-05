Live Herbeleef de gemeenteraad van Diksmuide: oppositie laat gemeenteraad schorsen

21:51

Jaarrekening 2016 en eerste budgetwijziging 2017

Toelichting door schepen financiën Kurt Vanlerberghe via een PowerPointpresentatie:

2016 is opnieuw een uitstekend jaar geworden voor de stadsfinanciën. Gezuiverd van uitzonderlijke resultaten behaalden we ons 2e beste resultaat ooit inzake de gewone werking met een overschot van 4.921.683 euro. 2015 was nog net iets beter. En we realiseerden het grootste investeringsbudget ooit met 8.137.670 euro.

De stad boekte 24.569.731 euro ontvangsten, beter dan in 2015 (gezuiverd van uitzonderlijke ontvangsten). Dit komt hoofdzakelijk door 2 posten. Er werd 270.081 euro minder belastingen geïnd, voornamelijk te wijten aan latere inning door de hogere overheid van de onroerende voorheffing en de personenbelasting en mindere opbrengst van de lokale patrimoniumbelastingen. Anderzijds werd een voorzien dividend van de IWVA van 221.577 euro niet geïnd, maar omgezet in een kapitaalverhoging.

Anderzijds werd in 2016 19.648.048 euro uitgegeven, meer dan in 2015. Vooral de werkingskosten springen in het oog. Dit kwam hoofdzakelijk doordat we het poetsen van de stadsgebouwen uitbesteedden aan een externe firma en de volledige werking van de sportdienst onderbrachten bij Farys. De personeelskost steeg met amper 0,6%, terwijl de rentelast verder daalde en de werkingssubsidies aan OCMW, politie, brandweer en kerkfabrieken daalden met een 107.882 euro ten opzichte van 2015.

Dat de stad een investeringsbeleid voert is ondertussen wel duidelijk door de vele openbare werken. In 2016 werd hiervoor een uitgave gedaan van 8.137.670 euro. Nooit eerder werd voor een dergelijk bedrag aan investeringen uitgevoerd. - Er werd niet geleend in 2016. Hierdoor daalde de stadsschuld op 31/12/2016 verder tot 13.407.067 euro.

Met de eerste budgetwijziging 2016 verschuiven we ongebruikte kredieten van 2016 naar 2017, maar worden ook 493.000 euro nieuwe of hogere investeringen voorzien. Het gaat hoofdzakelijk over het nieuwe lokaal van de Chiro Leke, 170.000 euro voor de stadhuisrenovatie en 115.000 euro voor onderhoud en vernieuwen openbare verlichting. Op vlak van exploitatie wijzigt er niets.

Dit positieve resultaat belet niet dat er een reeks financiële uitdagingen zijn. Ook in 2017 en 2018 wordt gigantisch geïnvesteerd, terwijl de negatieve uitwerking van de maatregelen, getroffen door de Vlaamse en federale overheid, zich meer een meer laat voelen. De intrestvoeten hebben de tendens lichtjes te stijgen, wat lenen duurder maakt. Toekomstgericht wordt het een uitdaging om bij dalende overheidssubsidies toch het hoofd te bieden aan de vele maatschappelijke vragen of behoeften, zoals meer veiligheid, betere dienstverlening en modernere infrastructuur. Samenwerking in intercommunaal verband kan hierbij een van de troeven zijn, niet alleen om de kosten te drukken, maar ook om inkomsten te genereren. In 2016 haalden we 1.371.572 euro aan dividenden binnen, voornamelijk vanuit Infrax en Efin. Efin groepeert strategisch belangrijke beleggingen in windkracht, in gastransportleidingen (Fluxys) en elektriciteitstransportleidingen (Elia). Hier samen in investeren zorgt voor lokale Vlaamse verankering én voor lokale inkomsten, wat 2 keer winst is."

Unanieme goedkeuring.