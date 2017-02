Elke Pattyn : "Op de koer proeven van de vrijheid... en m'n eerste breezer"

Eens West-Vlaming, altijd West-Vlaming. En dus beschouwen we ook mensen die al meer dan 10 jaar in Antwerpen wonen nog altijd als 'een van ons'. Elke Pattyn, journaliste voor vtmnieuws, is zo iemand. We blikken met haar terug op haar jeugd in het midden van de provincie.