Burgemeester Karlos Callens (Ardooie): "Alle studentenbals in de streek meermaals gedaan"

De laatste burgemeester die we dit jaar eens op de muzikale rooster leggen is Karlos Callens, burgervader in Ardooie. Hij groeide op met de successen van de Franse chansonniers en die bleven dan ook plakken. "Claude François, Gilbert Bécaud,... het waren de grote artiesten uit mijn tijd", vertelt Karlos Callens. "Dat was toen bijna allemaal Franstalige muziek en ook wat Nederlandstalig. Daarna kwamen dan de grote namen uit Engeland, met the Beatles en the Stones, en door het gebruik van meer en meer Engels nam die taal dan ook op muzikaal vlak over. Da's een beetje jammer, maar voor mij maakt de taal van een lied niet altijd zoveel uit. Zolang de muziek maar past bij de taal."

