Burgemeester Ann Vansteenkiste (Houthulst): "Geen piano geleerd door plaatsgebrek"

Nog enkele weken gaan we op zoek naar de muzikale ziel van onze burgemeesters en die queeste brengt ons deze week bij Ann Vansteenkiste, burgemeester in Houthulst. De burgemeester beleefde een muzikale kindertijd, maar plaatsgebrek zorgde er voor dat het daar -voorlopig- bij bleef. "Als kind ging ik naar de muziekschool en volgde de lessen notenleer en leerde klarinet spelen", vertelt Ann Vansteenkiste. "Ik heb dit gedaan tot aan de middelbare school. Klarinet was niet mijn eerste keuze. Ik wou liever piano spelen, maar door plaatsgebrek kwam er geen piano. Had ik piano geleerd, dan was ik waarschijnlijk nooit gestopt met de muziekschool. Wie weet, herbegin ik ooit nog. Het is nooit te...