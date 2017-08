Angel Van Uffelen: "Het heeft 17 jaar geduurd voor ik naar buiten durfde komen met mijn litteken"

Angel Van Uffelen (19) is afkomstig van Izegem, maar woont sinds enkele jaren in Oostende. Ze werkt in de zomerse pop-upbar Boards in Bredene. In haar vrije tijd gaat ze graag op stap met haar beste vriendin Zjoli. "Gewoon een terrasje doen of eens gaan wandelen is genoeg voor mij", zegt ze.

...