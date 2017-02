Acteur Pol Goossen: "De grote troef van West-Vlaanderen? Dat het zo plat is!"

Nergens beter dan thuis, maar in West-Vlaanderen is het ook niet slecht. Dat weet acteur Pol Goossen, vooral bekend als Frank Bomans, natuurlijk ook. En ook al komt hij uit Antwerpen, toch mag ook hij zijn licht even laten schijnen op de kustprovincie.