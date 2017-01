VIDEO Kevin Van der Perren sluit Veurne on Ice af

Het ijskoude, miezerige weer hield de Veurnaars niet tegen om massaal af te zakken naar de markt. Er was geen zitje meer vrij op de tribune van de ijspiste toen om 16 uur de talentvolle toekomstige schaatskampioenen onder leiding van Kevin Van der Perren hun magische show Ice Fantillusion ten beste gaven. Jonge toekomstige kampioenen in fraaie kostuums hielden de toeschouwers vanaf het eerste moment in de ban met een vlotte muzikale show, knappe choreografie en schaatstechniek van hoog niveau.

Maar het publiek was vooral nieuwsgierig naar de grote vedette, Kevin Van der Perren, die iedereen kent van 'Sterren op de dansvloer', maar zeker ook als Belgisch kampioen, deelnemer aan Europese en wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen. Vijf jaar geleden nam Kevin afscheid van alle kampioenschappen, maar hij steelt nog altijd de show met zijn krachtige stijl, zijn buitengewone springtechniek en de match met zijn partner Jenna Mc Corkell zorgt voor romantisch vuurwerk. Zijn passie en kennis brengt hij nu over als coach op de jeugd.

Kevin heeft het kunstschaatsen nieuw leven ingeblazen in België. Dat bewijst het succes van zijn Ice Fantillusion showteam, waar maar liefst 75 jonge talenten in spe hun schaatskunsten demonstreren. Kevin traint zelf nog elke dag: "Ik ben nu fulltime coach voor mijn leerlingen. We gaan ook in het buitenland schaatsen en er zitten beslist toekomstige kampioenen in mijn groep. Zelf blik ik tevreden terug op mijn carrière. Ik ben begonnen als schaatsertje in 'Disney on Ice' en heb meer bereikt dan ik ooit had durven dromen."

Schepen van Cultuur Nathalie Delva is trots op de nieuwe weg die Veurne inslaat met de Winter-variaties.

(MVO)