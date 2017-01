Tijdens de volksreceptie in Kuurne om het nieuwe jaar goed in te zetten, voerden de inwoners een IJslands handgeklap uit. Bekijk hieronder het ludieke tafereel tijdens de nieuwjaarsreceptie.

(Video WD)

