IN BEELD Starlight brengt musical 'Oliver' op de planken

Starlight Musical Productions vzw laat dit keer haar oog vallen op één van de bekendste romans van de Britse schrijver Charles Dickens. In 1838 schreef hij het boek 'Oliver Twist' over een arme weesjongen door wiens ogen we het harde leven in London rond 1830 bekijken.

De roman was Dickens' aanklacht tegen de wantoestanden in de victoriaanse samenleving, waarbij straatkinderen ten prooi vielen aan kinderarbeid in armenhuizen of in de criminaliteit terecht kwamen.

Het bestuur van Starlight Musical Productions vzw kiest deze keer niet voor een eigen versie maar voor de musical Oliver van de hand van lokaal streektalent Johan Bouttery uit Oostduinkerke. Zijn echtgenote Frieda Vanslembrouck zal de regie voor haar rekening nemen.

De voorstelling vinden plaats in CC De Branding in Middelkerke.