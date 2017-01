IN BEELD Flor Barbry's Volkstoneel speelt De Paradijsvogels

Onlangs ging in Abele 'De Paradijsvogels' door Flor Barbry's Volkstoneel voor Frans-Vlaanderen in première. Het stuk is van de hand van Gaston Martens, de bewerking van Leo Behaegel en de regie is in handen van Roland Delannoy, acteur-regisseur en bestuurslid van de groep.

De keuze voor 'De Paradijsvogels' lag voor de hand. Het is 50 jaar geleden dat Gaston Martens is overleden, "misschien wel de belangrijkste Vlaamse volkstheaterauteur ooit", luidt het bij de toneelgroep. "We kozen voor zijn meest gekende stuk 'De Paradijsvogels' die we ook al in 2000 opvoerden. Wie kent de hemelse en duivelse avonturen van Bolle Verbuyck en Rietje Rans niet?"

"Ofwel ken je het verhaal niet en dan mogen we heel weinig verklappen om de verrassende wendingen in het verhaal niet prijs te geven. Het verhaal wordt gesitueerd aan het begin van de 21ste eeuw, in café-beenhouwerij De Vetten Os, uiteraard in de buurt van de 'schreve'. Actueel en herkenbaar dus..."

Tournee van 33 voorstellingen

De voorstelling in Abele was de start van een tournee van 33 voorstellingen: 15 in Frans-Vlaanderen, 18 in West-Vlaanderen, waarvan vijf in de thuishaven Westouter.

Alle plaatsen en data van de voorstellingen, de telefoonnummers waar er gereserveerd kan worden zijn te vinden op www.volkstoneel.be, klikken op 'seizoen' en daar vind je de 'speelkalender'. Info kan ook via 057 44 63 31.

(foto's Jolien Chielens)