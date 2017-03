IN BEELD De minuscule monstertjes van David Vanhoorne

David Vanhoorne (43), in een vorig leven nog actief als zanger van punkband Yellow Teeth, is in het dagelijkse leven zelfstandig hondentrainer. Maar in zijn vrije tijd houdt hij zich vooral bezig met fotografie. "Ik ben zo'n 15 jaar geleden begonnen, gewoon zoals iedereen: camera gekocht en foto's beginnen trekken", legt hij uit. "Hoe meer foto's ik nam, hoe meer ik door de microbe gebeten raakte." Het begon voor David als hobby, maar is intussen een stevig uit de kluiten gewassen passie geworden. "Ik maak per jaar toch wel makkelijk 10.000 foto's."