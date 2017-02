IN BEELD West-Vlaanderen troef op de rode loper (en op het podium) van de MIA's

We zien in deze fotoslider bijvoorbeeld Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal - mét ultrahip buideltasje (de correcte naam ontsnapt ons nu even, maar het is iets met 3000) van De Ideale Wereld - maar ook de broers Coorevits van Compact Disk Dummies, Stefanie Callebaut en haar partner in crime van SX, de Kortrijkzanen van Goose, Flip Kowlier en zijn Ertebrekers en zelfs Rik Verheye, ofte Jay Vleugels van 'Callboys' (een tv-programma, geen band). Onder andere Goose (beste live act), CDD en Het Zesde Metaal zijn er in de prijzen gevallen. Wannes Cappelle kreeg de award voor de categorie 'auteur-componist' en voor 'beste album', de Dummies die voor beste videoclip. Ook Niels Destadsbader mocht een MIA mee naar huis nemen, in de categorie 'Vlaams populair'. Hij klopte in die categorie onder andere Laura Lynn.

Maarten Devoldere van Balthazar en tegenwoordig vooral ook van Warhaus had minder meeval. Genomineerd voor 'best alternative' en voor 'beste doorbraak', maar geklopt door respectievelijk Black Box Revelation en Bazart, de grote slokop van deze editie. Die wonnen ook bij 'beste Nederlandstalig' en klopten daarbij onder meer Ertebrekers en Het Zesde Metaal.

Omdat jullie niet zouden besluiten dat er enkel en alleen West-Vlamingen op de MIA's te zien zijn, vulden we de fotoslider aan met nog enkele andere gasten, als daar zijn Danira Boukhriss (met een open rugje, het is te zeggen van haar avondjurk) en Imke Courtois, maar ook Netsky en band, Bazart (met een ietwat droevig rechter bandlid) en Felix de Laet ofte Lost Frequencies.

(FJA - Foto's Belga)