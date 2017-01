IN BEELD Verken - samen met Nys en co - het parcours voor het BK cyclocross in Oostende

Er is al veel te veel inkt over gevloeid, dus laten we hier de beelden maar eens voor zich spreken. Op deze omloop wordt komend weekend dus het Belgisch kampioenschap veldrijden betwist. Vandaag gingen de verschillende teams al eens op verkenning. Het leverde deze mooie beelden op.