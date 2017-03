IN BEELD Supporters KSV Roeselare zorgen mee voor de sfeer in Antwerp

KSV Roeselare verloor in de heenwedstrijd van de finale in 1B met 3-1 van Antwerp. Maar aan de supporters zal het niet gelegen hebben. Zo'n 450 fans maakten vol vertrouwen de bustrip richting Antwerpen. Onze man was erbij en zorgde voor een sfeervolle reportage.