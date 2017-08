IN BEELD Melkrock 2017 in Tielt blijkt schot in de roos

Zondag was er de twintigste editie van Melkrock in Tielt, met onder meer gesmaakte optredens van J. Bernhardt, André Brasseur en De Mens. Het publiek genoot van optredens en sfeer en ook het jonge volkje amuseerde zich best, zo stelde onze fotograaf herhaaldelijk vast.