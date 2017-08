IN BEELD De Paulusfeesten ofte Kerstmis in augustus

De Paulusfeesten 2017 staan in het teken van Kerstmis in augustus. Het Petrus-en-Paulusplein en het kleine Pauluspleintje baden in de kerstverlichting en aan de bezoekers worden kerstmutsen uitgedeeld. De feesten gingen nat maar goed van start met Soulsister maar de tweede dag bleef het droog, met spetterende ambiance en veel bier.