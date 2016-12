De vele joggers en lopers namen één of meerdere rondes van een kleine 3 km voor hun rekening voor het goede doel. De wedstrijd was volzet. Opvallend tijdens het recreatief loopevenement was ook de deelname van veel jongeren die de examenstress van zich af liepen. Brugge mag zich overigens een warme stad noemen. De opbrengst in Brugge was 65.000 euro. De voorlopige tussenstand van de Warmathons in Brussel, Hasselt en Brugge komt daarmee op 141.580 euro.

(Tekst en foto's Alain Creytens)