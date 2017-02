Lijk aangetroffen in havengebied in Zeebrugge Zeebrugge update Het parket afdeling Brugge onderzoekt een lijk dat zondagmiddag gevonden werd in het water.

Slachtoffer schietpartij in Stasegem buiten levensgevaar Kortrijk update Zaterdagavond werd slagerij Vleeshalle in de Spinnerijstraat, op de grens van Harelbeke en Kortrijk, het doelwit van een overval. Daarbij werden zelfs meerdere schoten gelost.

IN BEELD Artistieke viervoeters (en de andere beelden van de week) fotospecial Wekelijks publiceert onze redactie gemiddeld zowat 1.750 foto's in onze 14 krantenedities en bijlagen: KW, Sport West, KW TeeVee, De Weekbode, Het Wekelijks Nieuws, De Zeewacht, Brugsch Handelsblad en Kortrijks Handelsblad. Wekelijks pikken we per editie/bijlage de leukste foto eruit en tonen die hier op kw.be, op 620 pixels breed. Je leest het verhaal achter de foto in krant, vandaag verkrijgbaar in de winkel of in de e-krant.

VIDEO Spectaculaire installatie van nieuwe Leiebrug in Wervik Wervik video In Wervik is zaterdagvoormiddag een nieuwe brug geplaatst over de Leie. De spectaculaire installatie bracht veel volk op de been. De plaatsing van de brug verliep vlot.

VIDEO Wie is de meest sympathieke burgemeester van West-Vlaanderen? video Maar liefst 50 burgemeesters zakten dinsdagavond af naar Boeverbos in Brugge waar de gala-avond plaatsvond van de Krak van jullie gemeente. Daar werden de Kraks in de bloemetjes gezet. Maar we vroegen ons ook af, wie eigenlijk de Krak is onder de burgemeesters? Wie is de sympathiekste? We vroegen het hen zelf...

IN BEELD Veel mooi volk op Brugs bierfestival Brugge Dit weekend vindt de tiende editie van het Brugs bierfestival plaats. Onze reporter ging ter plaatse de sfeer opsnuiven en maakte deze fotospecial.

Koen Van Steenbrugge lijsttrekker CD&V Avelgem De lokale CD&V-afdeling geeft startschot naar de gemeenteraadsverkiezingen in 20 ...

Brugs potjesvis officieel voorgesteld Brugge Dit weekeinde werd in het Provinciaal Hof in Brugge officieel het Brugs potjesvis ...

31-jarige vrouw uit Oostkamp wordt communicatieambtenaar in Torhout Vanaf maart wordt de 31-jarige Raffaella Dello uit Oostkamp de eerste stedelijke ...

Bestuurder richt ravage aan in Waregem Waregem Zaterdagavond heeft zich op de rotonde van de Expressweg en de Bieststraat een zwaar ...