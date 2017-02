Diepvriesmoord: "Ze wou hem enkel verdoven en achterlaten in het buitenland" Gits De moord op Jaap V. was een uit de hand gelopen poging om hem te verdoven en naar het buitenland te voeren. Dat beweert de verdediging van Isabel D. "Ze wou hem enkel verdoven en achterlaten in het buitenland", aldus Anna Van Der Maelen.

Klaroenblazer Antoon Verschoot op 91-jarige leeftijd overleden Ieper video Iepers bekendste klaroenblazer bij de Last Post, Antoon Verschoot, is woensdag overleden. De stad stuurde haar deelneming de wereld in via een persbericht.

VIDEO Wie is de meest sympathieke burgemeester van West-Vlaanderen? video Heel wat burgemeesters zakten dinsdagavond af naar Boeverbos in Brugge waar de gala-avond plaatsvond van de Krak van jullie gemeente. Daar werden de Kraks in de bloemetjes gezet. Maar we vroegen ons ook af, wie eigenlijk de Krak is onder de burgemeesters? Wie is de sympathiekste? We vroegen het hen zelf...

IN BEELD West-Vlaamse Kraks gehuldigd tijdens avondfeest in Brugge Brugge fotospecial In hartje Brugge werden dinsdagavond alle Kraks uit onze provincie in de bloemetjes gezet. Tegelijk was er ook in animatie én in schoon volk voorzien.

Testkaravaan strijkt in 2017 neer in Veurne, Kortemark en Vleteren Veurne Vanaf zaterdag 29 april trekt de nieuwe campagne 'De testkaravaan komt naar jouw gemeente!' gedurende twee maanden naar Veurne. Kortemark en Vleteren zijn respectievelijk in september en oktober de gastgemeente.

Buurtinformatienetwerk waarschuwt voor malafide deur-aan-deur-verkoper in Harelbeke Harelbeke Een deur-aan-deur-verkoper probeerde vorige week in Harelbeke badhanddoeken te verkopen en vroeg daarbij ook een voorschot. Het wordt aangeraden niet op zijn praktijken in te gaan.

Hakhoutbeheer op bermen langs N36 in Deerlijk en N382 in Waregem Deerlijk In de week van 20 februari starten werken in de bermen langs de N36 in Deerlijk en de N382 in Waregem in het kader van hakhoutbeheer. De werken zullen een week in beslag nemen.

Personeel van Bombardier gaat donderdag weer aan de slag Brugge Zowat het voltallige personeel van trein- en trambouwer Bombardier in Brugge is woensdag te voet van het bedrijf naar het stadhuis van Brugge getrokken. De werknemers werden er ontvangen door het Brugse stadsbestuur, dat zijn steun uitsprak. Het werk wordt donderdag hervat.