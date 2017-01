Andere sporten video Stoffel Vandoorne staat op 26 maart in Melbourne in zijn McLaren-Honda aan de start van zijn eerste volledige Formule 1-seizoen. "We weten nog niet of de wagen competitief genoeg zal zijn om helemaal vooraan mee te strijden, maar we zullen in elk geval strijden om elk punt", liet de Rumbekenaar zaterdag aan de aanwezige pers op het Autosalon weten.