VIDEO Politie Brugge zoekt maandag verder naar verdwenen jongeman aan Kruisvest Brugge update video De politie en brandweer van Brugge sloten zondag even na 11 uur de Kruisvest deels af nadat een voorbijganger iets verdachts had opgemerkt langs het water.

Oude deel van Roeselaars station wordt afgebroken Roeselare Op maandag 30 januari start de laatste fase van de vernieuwing van de stationsomgeving : het nieuwe deel van het station wordt afgewerkt, en het oude deel, aan de kant van de Ardooisesteenweg, afgebroken.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits bezoekt nieuwbouwsite in Poperinge Poperinge Zondag mocht Vlaams minister Hilde Crevits de honneurs waarnemen op de nieuwbouwsite van het OLVI in de Boeschepestraat in Poperinge.

Heemkundige Kring Ten Mandere krijgt Izegemse Cultuurtrofee Izegem Zodagmorgen werd de Cultuurtrofee opnieuw uitgereikt in Izegem. Dit keer was het geen individu, maar wel een culturele vereniging die in de prijzen viel.

Spinning marathon voor Think Pink in Hooglede Hooglede In De Gulden Zonne in Hooglede verzamelden zowat 450 sportievelingen om deel te nemen aan de spinning marathon.

84-jarige man uit Oostende vermist Oostende De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor Klaus Klinke. Hij werd vrijdag voor het laatst gezien in Oostende.

Koren verwennen oren en smaakpapillen in Pollinkhove Pollinkhove De Lose koren Canteclaer en Con Spirito organiseerden op zondag 29 januari in zaal Concorde in Pollinkhove voor het eerst een muzikale brunch.

34-jarige Oostendenaar wordt vermist Oostende In Oostende wordt een 34-jarige man vermist. Timothy Welleman werd het laatst gezien donderdagavond omstreeks 16 uur toen hij zijn dochter van acht had afgezet bij haar mama. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

