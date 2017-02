Kai Wén uit Brugge wint De Nieuwe Lichting Brugge Kai Wén ofte Kevin Kembo - Kai Wén is gewoon 'Kevin' in het Chinees - uit Brugge heeft vrijdagavond De Nieuwe Lichting van Studio Brussel gewonnen.

VIDEO Waterlek zorgt voor metershoge fontein langs de Oostkaai in Ieper Ieper video Langs de Oostkaai in Ieper is vrijdagavond een groot waterlek ontstaan na boringswerken. De Oostkaai is in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.

Vakantiekiekje lanceert modellencarrière van 27-jarige Oostendenaar Oostende Maxim De Buck (27) uit Oostende postte vorige zomer een vakantiefoto van in Lanzarote. Zijn foto op Facebook en Instagram maakte prompt heel wat modellenbureaus wakker. "Aanvankelijk lachte ik hun interesse nog weg", vertelt dit kakelverse fotomodel.

IN BEELD Artistieke viervoeters (en de andere beelden van de week) fotospecial Wekelijks publiceert onze redactie gemiddeld zowat 1.750 foto's in onze 14 krantenedities en bijlagen: KW, Sport West, KW TeeVee, De Weekbode, Het Wekelijks Nieuws, De Zeewacht, Brugsch Handelsblad en Kortrijks Handelsblad. Wekelijks pikken we per editie/bijlage de leukste foto eruit en tonen die hier op kw.be, op 620 pixels breed. Je leest het verhaal achter de foto in krant, vandaag verkrijgbaar in de winkel of in de e-krant.

Urbain Claeys, stichter van Toerisme Vlaanderen, is overleden Sijsele De Sijselenaar was van 1988 tot 2002 administrateur-generaal van het Vlaams Commissariaat Generaal voor Toerisme, de voorloper van het huidige Toerisme Vlaanderen. Hij werd 79.

Twee Brugse brandweermannen trekken naar Nepal om plaatselijke collega's te begeleiden Brugge Yves Vermeulen (49) en Edward Savat (33) willen samen met nog drie vrijwilligers zo de slechte werkomstandigheden in de streek aanpakken. "Zware branden worden daar vaak bestreden met emmers water en zónder beschermende pakken. Alle hulp is welkom in Nepal", zegt Yves.

VIDEO Wie is de meest sympathieke burgemeester van West-Vlaanderen? video Maar liefst 50 burgemeesters zakten dinsdagavond af naar Boeverbos in Brugge waar de gala-avond plaatsvond van de Krak van jullie gemeente. Daar werden de Kraks in de bloemetjes gezet. Maar we vroegen ons ook af, wie eigenlijk de Krak is onder de burgemeesters? Wie is de sympathiekste? We vroegen het hen zelf...

Appartement in Blankenberge tijdelijk onbewoonbaar door brand Blankenberge In de Franchommelaan in Blankenberge is vrijdagavond op het vierde verdiep van een appartement brand uitgebroken.

Gildhof Tielt blijft het hele cultuurseizoen dicht Tielt Het is op vandaag totaal onduidelijk wanneer de cultuurtempel weer open kan. Die zou zeker tegen de start van het seizoen 2017-18 in september weer toegankelijk moeten zijn.

Bijna 150 nieuwe parkeerautomaten in Brugge Brugge Op 16 februari treedt het nieuwe parkeerplan van Brugge in werking. Daarvoor worden ...