Vertegenwoordigers van Britse touroperators op bezoek in Ieper Ieper Dit weekend vindt in Ieper de Ypres & Somme Discovery Tour plaats. Een groot citymarketing-evenement waarbij 'Flanders Fields' wordt gepromoot aan de Britse markt.

Spoornetbeheerder Infrabel begint wervingscampagne in West-Vlaanderen Infrabel begint in West-Vlaanderen met een unieke campagne "Wuk peis je, ist etwuk vo gie?" (Wat denk je? Is het iets voor jou). Die is zaterdag afgetrapt tijdens de voetbalderby KV Kortrijk - SV Zulte Waregem.

IN BEELD Velofollies in Kortrijk Kortrijk fotospecial De fietsbeurs, die zichzelf de bijnaam 'eerste wielerklassieker van het jaar' toedicht, trekt ook nu weer heel wat bezoekers. Eén van hen was onze fotograaf.

IN BEELD De kindertijd van Miss België Romanie (en de andere beelden van de week) fotospecial Wekelijks publiceert onze redactie gemiddeld zowat 1.750 foto's in onze 14 krantenedities en bijlagen: KW, Sport West, KW TeeVee, De Weekbode, Het Wekelijks Nieuws, De Zeewacht, Brugsch Handelsblad en Kortrijks Handelsblad. Wekelijks pikken we per editie/bijlage de leukste foto eruit en tonen die hier op kw.be, op 620 pixels breed. Je leest het verhaal achter de foto in krant, vandaag verkrijgbaar in de winkel of in de e-krant.

Kunnen Jolien en haar vriend Herbert weerstaan aan de... Temptation? Brugge Hou u vast aan de takken van de (palm)bomen, want op 1 februari is het zover: dan wagen vier koppels zich opnieuw aan de ultieme relatietest op een eiland vol verleidingen. Jolien Puype, die school liep in Brugge, waagde de stap met haar vriend Herbert.

Weer treinverkeer tussen Brugge en Gent Brugge update Er kunnen sinds 19.50 uur weer treinen rijden tussen Gent en Brugge op beide sporen, zo meldt spoorwegmaatschappij NMBS. Het treinverkeer tussen die steden was een tijdje onderbroken door een incident in De Pinte. Gevolgvertragingen blijven wel nog mogelijk.

Harelbeekse burgemeester wordt paintballscheidsrechter Harelbeke Zaterdag demonstreerden het college en stadsmedewerkers en enkele leraars hun kunnen ...

Brandweer houdt reddingsoefening in Wevelgem Wevelgem De brandweerduikers van hulpverleningszone Fluvia verzamelden zaterdagvoormiddag aan het Vijverhof voor de eerste regioduikoefening van dit jaar.

Felle uitslaande brand vernielt varkensstallen in Aartrijke Aartrijke update In Aartrijke is zaterdag in de vroege morgen een felle brand uitgebroken in twee nieuwe varkensstallen langs de Hoge Rokersstraat. Om en bij de vierduizend varkens kwamen om. De schade is enorm.

Supporters KV Kortrijk zorgen voor sfeer voor aanvang derby Kortrijk Zo'n 200-tal fans kwamen in stoet van aan het station naar het Guldensporenstadion afgezakt. Met bommetjes en Bengaals vuur werd voor het nodige vuurwerk gezorgd.