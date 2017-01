Thomas Buffel verliest echtgenote Stephanie na slepende ziekte Brugge update Droevig nieuws voor Thomas Buffel. De echtgenote van de gewezen Rode Duivel en aanvoerder van KRC Genk is na een slepende ziekte overleden. Dat bevestigt Genk donderdag op zijn website.

Meteen tal van steunbetuigingen op sociale media voor gezin van Thomas Buffel Brugge Stephanie, de echtgenote van profvoetballer Thomas Buffel, is gestorven na een slepende ziekte. Ze laat een echtgenoot en een jonge tweeling na. Het nieuws beroert meer dan alleen de voetbalwereld, zo blijkt op Twitter.

Chris Dusauchoit out zich op Twitter als slachtoffer van seksueel misbruik Brugge "Ik ben slachtoffer van seksueel misbruik. Ik heb récht van spreken. There, ik gooi het in de groep." Tot die opvallende bekentenis ging Bruggeling Chris Dusauchoit woensdagavond over op Twitter in een verhitte discussie met de advocaat van ex-bisschop Roger Vangheluwe.

Voormalig bisschop Roger Vangheluwe woensdag geconfronteerd met slachtoffer Brugge De voormalige bisschop, die meerdere feiten van seksueel misbruik bekende, verbleef na zijn bekentenis in 2010 eerst een tijd in Westvleteren, maar verblijft sindsdien op een onbekende locatie.

VIDEO Zo klinken grote kanonnen van veldritpeloton uit de mond van stemmenimitator uit Gistel Wielrennen video Mathieu Van der Poel, Lars van der Haar, Tom Meeusen, Klaas Vantornout, en nog enkele anderen: niemand is veilig voor de grappen en grollen van stemmenimitator Glenn Dekeyser uit Gistel. In aanloop naar het WK Cyclocross blikte hij zijn eigen versie van Sportweekend in. En dat ziet er zo uit.

Zaak rond cannabisboer Lagrou nu al voor de negende keer uitgesteld Zandvoorde Patrick Lagrou, de cannabisboer uit Zandvoorde bij Zonnebeke, die tot vijf jaar werd veroordeeld en intussen al zowat een derde van zijn straf heeft uitgezeten, moest opnieuw voor de rechter verschijnen.

Alle sectoren vertegenwoordigd tijdens Bouwbeurs in Roeselare Roeselare De eerste twee weekends van februari staat Expo Roeselare opnieuw in het teken van de Bouwbeurs.

Nieuwe parkeerautomaten in Brugge worden vandaag geplaatst Brugge Op 16 februari treedt in Brugge het nieuw parkeerplan in werking. Bovengronds parkeren in de binnenstad wordt overal betalend tussen 9 en 20 uur. Vanaf vandaag worden overal in de binnenstad nieuwe parkeerautomaten geplaatst.

